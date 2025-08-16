주유소 기름값 하락 전환…“당분간 하향세”

동영상 고정 취소

이번 주 국내 주유소 휘발유와 경유 가격이 모두 하락했습니다.



오늘 한국석유공사에 따르면 8월 둘째 주 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 리터당 1원 70전 내린 1,668원 20전을 기록했습니다.



경유 평균 판매 가격도 지난주보다 10전 내린 1,538원 20전을 기록했습니다.



대한석유협회 관계자는 국제 유가 등을 반영했을 때 기름값은 당분간 하향 안정세가 예상된다며, 다음 주는 이번 주보다 더 큰 폭으로 떨어질 것으로 보인다고 밝혔습니다.



