주유소 기름값 하락 전환…“당분간 하향세”
입력 2025.08.16 (19:07) 수정 2025.08.16 (19:10)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
이번 주 국내 주유소 휘발유와 경유 가격이 모두 하락했습니다.
오늘 한국석유공사에 따르면 8월 둘째 주 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 리터당 1원 70전 내린 1,668원 20전을 기록했습니다.
경유 평균 판매 가격도 지난주보다 10전 내린 1,538원 20전을 기록했습니다.
대한석유협회 관계자는 국제 유가 등을 반영했을 때 기름값은 당분간 하향 안정세가 예상된다며, 다음 주는 이번 주보다 더 큰 폭으로 떨어질 것으로 보인다고 밝혔습니다.
오늘 한국석유공사에 따르면 8월 둘째 주 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 리터당 1원 70전 내린 1,668원 20전을 기록했습니다.
경유 평균 판매 가격도 지난주보다 10전 내린 1,538원 20전을 기록했습니다.
대한석유협회 관계자는 국제 유가 등을 반영했을 때 기름값은 당분간 하향 안정세가 예상된다며, 다음 주는 이번 주보다 더 큰 폭으로 떨어질 것으로 보인다고 밝혔습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 주유소 기름값 하락 전환…“당분간 하향세”
-
- 입력 2025-08-16 19:07:15
- 수정2025-08-16 19:10:34
이번 주 국내 주유소 휘발유와 경유 가격이 모두 하락했습니다.
오늘 한국석유공사에 따르면 8월 둘째 주 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 리터당 1원 70전 내린 1,668원 20전을 기록했습니다.
경유 평균 판매 가격도 지난주보다 10전 내린 1,538원 20전을 기록했습니다.
대한석유협회 관계자는 국제 유가 등을 반영했을 때 기름값은 당분간 하향 안정세가 예상된다며, 다음 주는 이번 주보다 더 큰 폭으로 떨어질 것으로 보인다고 밝혔습니다.
오늘 한국석유공사에 따르면 8월 둘째 주 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 리터당 1원 70전 내린 1,668원 20전을 기록했습니다.
경유 평균 판매 가격도 지난주보다 10전 내린 1,538원 20전을 기록했습니다.
대한석유협회 관계자는 국제 유가 등을 반영했을 때 기름값은 당분간 하향 안정세가 예상된다며, 다음 주는 이번 주보다 더 큰 폭으로 떨어질 것으로 보인다고 밝혔습니다.
-
- KBS의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.