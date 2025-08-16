여수 신북항 석유제품 운반선 화재…1명 사망

동영상 고정 취소

오늘 새벽 1시쯤 전남 여수 신북항에 정박 중이던 2,600톤급 석유제품 운반선과 24톤급 용달선에서 불이 나 7시간 만에 꺼졌습니다.



이 불로 50대 용달선 선장이 숨졌고, 운반선에 타고 있던 30대 외국인 선원과 20대 선원은 화상을 입어 병원에서 치료를 받고 있습니다.



두 배에 타고 있던 나머지 승선원 15명은 모두 구조됐습니다.



해경은 석유제품 운반선에 유해 화학물질 2,500톤과 연료유 100톤이 적재돼 있어 진화에 어려움을 겪었다고 밝혔습니다.



