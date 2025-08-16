충북 전역 폭염주의보…“청주 등 열대야”

동영상 고정 취소

오늘 충북 전역에 폭염 주의보가 내려진 가운데 청주와 충주, 영동 등에서 한낮 온도가 34도까지 올라가는 등 무더운 날씨가 이어졌습니다.



밤사이 기온이 크게 내려가지 않아 청주 등 일부 지역을 중심으로 아침 최저 기온이 25℃ 이상을 기록하며 당분간 열대야가 나타나는 곳이 있겠습니다.



일요일인 내일은 흐리고 낮 최고 기온은 31~33도 분포를 보이겠으며 당분간 체감온도가 33도 이상 올라 매우 무덥겠습니다.



