충북 전역 폭염주의보…“청주 등 열대야”
입력 2025.08.16 (21:17) 수정 2025.08.16 (21:18)
오늘 충북 전역에 폭염 주의보가 내려진 가운데 청주와 충주, 영동 등에서 한낮 온도가 34도까지 올라가는 등 무더운 날씨가 이어졌습니다.
구병회 기자 kbh999@kbs.co.kr
