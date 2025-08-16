뉴스9(춘천)

강원 13개 시군 폭염주의보…온열질환 주의

입력 2025.08.16 (21:18) 수정 2025.08.16 (21:21)

[뉴스9 강원 오프닝]

고성 해수욕장에서 40대 피서객 숨져

강원 내륙과 동해안 등 13개 시군에 폭염특보가 내려진 가운데 무더운 날씨가 이어졌습니다.

오늘 낮 최고 기온은 삼척 신기가 36.1도로 가장 높았고, 양양 하조대 35.8도, 춘천 신북이 33.7도를 기록했습니다.

기상청은 당분간 낮 기온이 33도 안팎까지 오르겠다며 온열 질환 예방에 주의해 달라고 당부했습니다.

