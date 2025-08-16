강원 13개 시군 폭염주의보…온열질환 주의

동영상 고정 취소

강원 내륙과 동해안 등 13개 시군에 폭염특보가 내려진 가운데 무더운 날씨가 이어졌습니다.



오늘 낮 최고 기온은 삼척 신기가 36.1도로 가장 높았고, 양양 하조대 35.8도, 춘천 신북이 33.7도를 기록했습니다.



기상청은 당분간 낮 기온이 33도 안팎까지 오르겠다며 온열 질환 예방에 주의해 달라고 당부했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!