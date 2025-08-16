고성 해수욕장에서 40대 피서객 숨져
입력 2025.08.16 (21:21) 수정 2025.08.16 (21:27)
오늘(16일) 오후 3시 40분쯤 고성군 죽왕면의 한 해수욕장에서 피서객 세 명이 물에 빠졌다는 신고가 접수됐습니다.
이 가운데 두 명은 스스로 빠져나왔고, 49살 표 모 씨는 심정지 상태로 구조됐지만 숨졌습니다.
해경은 수상 레저 활동을 하다 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있습니다.
이현기 기자 goldman@kbs.co.kr이현기 기자의 기사 모음
