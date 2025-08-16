강원FC, ACLE ‘상하이 선화’와 첫 경기

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

강원FC의 아시아챔피언스리그 엘리트 대회 대진표가 확정됐습니다.



강원FC는 다음 달(9월) 16일 춘천 송암경기장에서 중국 '상하이 선화'와 첫 경기를 치른다고 밝혔습니다.



이어, 일본 '빗셀 고베','FC마치다 젤비아', 중국 '상하이 포트'를 잇따라 상대합니다.



