춘천, 외국인 근로자 노동 환경 실태 점검

춘천시는 이달(8월) 29일까지 외국인 근로자 노동환경 실태를 점검합니다.



점검 대상은 시가 발주한 공공건축물 건설 현장 16곳입니다.



점검 항목은 폭언과 폭행 등 인권침해 여부를 비롯한 외국인 근로자 근로 환경 전반입니다.



