춘천, 외국인 근로자 노동 환경 실태 점검
입력 2025.08.16 (21:24) 수정 2025.08.16 (21:28)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
춘천시는 이달(8월) 29일까지 외국인 근로자 노동환경 실태를 점검합니다.
점검 대상은 시가 발주한 공공건축물 건설 현장 16곳입니다.
점검 항목은 폭언과 폭행 등 인권침해 여부를 비롯한 외국인 근로자 근로 환경 전반입니다.
점검 대상은 시가 발주한 공공건축물 건설 현장 16곳입니다.
점검 항목은 폭언과 폭행 등 인권침해 여부를 비롯한 외국인 근로자 근로 환경 전반입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 춘천, 외국인 근로자 노동 환경 실태 점검
-
- 입력 2025-08-16 21:24:14
- 수정2025-08-16 21:28:24
춘천시는 이달(8월) 29일까지 외국인 근로자 노동환경 실태를 점검합니다.
점검 대상은 시가 발주한 공공건축물 건설 현장 16곳입니다.
점검 항목은 폭언과 폭행 등 인권침해 여부를 비롯한 외국인 근로자 근로 환경 전반입니다.
점검 대상은 시가 발주한 공공건축물 건설 현장 16곳입니다.
점검 항목은 폭언과 폭행 등 인권침해 여부를 비롯한 외국인 근로자 근로 환경 전반입니다.
-
-
임서영 기자 mercy0@kbs.co.kr임서영 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
춘천-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.