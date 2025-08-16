충청북도 “올해 주민세 225억 원…기한 내 납부해야”

동영상 고정 취소

이달 부과되는 충북 지역 주민세가 225억 원으로 집계됐습니다.



이는 지난해보다 6억 원, 2.7% 증가한 수준입니다.



납부 대상은 충북 각 시군에 주소를 둔 개인 세대주와 부가가치세 과세표준액이 8천만 원 이상인 사업주입니다.



충청북도는 다음 달 1일까지 주민세를 내지 않으면 가산세가 붙는다면서 기한 내 납부를 독려했습니다.



