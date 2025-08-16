청주시 상수도사업본부, 다음 달부터 전자고지 신청 시 수도요금 할인

동영상 고정 취소

청주시 상수도사업본부가 휴대전화 등으로 수도요금 고지서를 받는 경우, 다음 달 고지분부터 수도 요금을 일부 할인합니다.



종이 고지서 대신 휴대전화 문자나 카카오톡 알림톡으로 전자 고지를 받으면 한 달에 200원, 자동이체를 함께 신청하면 최초 1회에 한해 3천 원을 추가 할인받을 수 있습니다.



할인을 원하는 경우 다음 달 9일까지 청주시 상수도사업본부 누리집에서 신청할 수 있습니다.



