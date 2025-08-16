경남 전역 폭염특보…온열질환 24명 ‘하루 최다’

동영상 고정 취소

경남에서는 어제(15일) 하루에만 온열질환자 24명이 추가돼 올여름 누적 301명으로 집계됐습니다.



이는 지난 5월 온열질환자 집계를 시작한 이후 하루 발생 환자 수로는 가장 많은 수치입니다.



한편, 경남은 오늘(16일) 남해에 폭염 주의보가, 그 밖의 17개 시군에는 폭염 경보가 내려진 가운데 대부분 지역의 낮 최고 기온이 35도 안팎까지 올랐습니다.



