경남 주민세 개인분 137만 건·154억 원 부과
입력 2025.08.16 (21:36) 수정 2025.08.16 (21:44)
경상남도가 올해 주민세 개인분 137만여 건, 154억 원을 부과했습니다.
주민세 개인분은 다음 달 1일 기준 세대주 만 원, 사업소분은 규모별로 차등 부과됩니다.
주민세 납부는 위택스와 스마트 간편결제 앱 등으로 할 수 있습니다.
-
- 입력 2025-08-16 21:36:21
- 수정2025-08-16 21:44:43
