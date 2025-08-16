경남 주민세 개인분 137만 건·154억 원 부과

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

경상남도가 올해 주민세 개인분 137만여 건, 154억 원을 부과했습니다.



주민세 개인분은 다음 달 1일 기준 세대주 만 원, 사업소분은 규모별로 차등 부과됩니다.



주민세 납부는 위택스와 스마트 간편결제 앱 등으로 할 수 있습니다.



