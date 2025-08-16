공정위, 불공정 하도급 신고센터 운영

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

공정거래위원회가 추석 명절을 앞두고, 중소 하도급업체들이 대금을 제때 받을 수 있도록 불공정 하도급 신고센터를 운영합니다.



오는 10월 2일까지 운영하는 불공정 하도급 신고센터는 부산·경남권 1곳과 수도권 5곳 등 전국 5개 권역에 10곳을 운영합니다.



