공정위, 불공정 하도급 신고센터 운영
입력 2025.08.16 (21:35) 수정 2025.08.16 (21:44)
공정거래위원회가 추석 명절을 앞두고, 중소 하도급업체들이 대금을 제때 받을 수 있도록 불공정 하도급 신고센터를 운영합니다.
오는 10월 2일까지 운영하는 불공정 하도급 신고센터는 부산·경남권 1곳과 수도권 5곳 등 전국 5개 권역에 10곳을 운영합니다.
오는 10월 2일까지 운영하는 불공정 하도급 신고센터는 부산·경남권 1곳과 수도권 5곳 등 전국 5개 권역에 10곳을 운영합니다.
