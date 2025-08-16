경북교육청, 학교 운동부 폭력실태 전수조사

동영상 고정 취소

최근 상주의 한 중학교에서 씨름부 감독이 학생을 폭행한 사건과 관련해 경북교육청이 학교 운동부 폭력실태 전수조사에 나섰습니다.



조사 대상은 도내 364개 학교 운동부 소속 학생 선수 4천여 명으로, 폭력과 인권침해 실태를 21일까지 비공개 온라인 방식으로 조사합니다.



교육청은 중대 폭력 사건은 한 차례 위반으로도 지도자 계약을 해지하는 등 엄정 대처할 방침입니다.



