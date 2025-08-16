지난달 취업자 수 대구 줄고 경북 늘어

동영상 고정 취소

대구의 취업자 수는 넉 달 연속 줄고, 경북은 다섯 달 연속 늘었습니다.



동북지방통계청이 집계한 지난달 대구의 취업자 수는 121만 천여 명으로 전년 동월 대비 5천여 명 감소하며 넉 달 연속 줄었습니다.



반면 경북은 150만 2천여 명으로 만 9천여 명 늘어 다섯 달 연속 증가세를 보였습니다.



대구는 건설업과 제조업 취업자가 대폭 감소하며 감소세를 이끌었고 경북은 공공서비스업과 농림어업에서 취업자 수가 크게 늘었습니다.



