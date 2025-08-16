해수 온도 상승 대비 한빛원전 설비 개선
입력 2025.08.16 (21:45) 수정 2025.08.16 (21:51)
최근 기후 변화로 바닷물 온도가 상승함에 따라 원전의 냉각 성능을 높이기 위한 설비 개선이 추진됩니다.
원자력안전위원회는 일부 원전에서 운전을 제한하는 해수 온도에 근접하는 사례가 발생함에 따라 이 같이 결정했다고 밝혔습니다.
원안위는 한빛원전 1호기에서 6호기의 경우 냉각 성능 향상을 위한 설비 개선을 새롭게 추진하고, 다른 원전도 중장기적으로 개선해나갈 방침입니다.
최혜진 기자 join@kbs.co.kr
-
