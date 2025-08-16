해수 온도 상승 대비 한빛원전 설비 개선

동영상 고정 취소

최근 기후 변화로 바닷물 온도가 상승함에 따라 원전의 냉각 성능을 높이기 위한 설비 개선이 추진됩니다.



원자력안전위원회는 일부 원전에서 운전을 제한하는 해수 온도에 근접하는 사례가 발생함에 따라 이 같이 결정했다고 밝혔습니다.



원안위는 한빛원전 1호기에서 6호기의 경우 냉각 성능 향상을 위한 설비 개선을 새롭게 추진하고, 다른 원전도 중장기적으로 개선해나갈 방침입니다.



