광복절 오토바이 폭주 없어…법규 위반 240건
입력 2025.08.16 (21:46) 수정 2025.08.16 (22:12)
광주와 전남경찰청은 광복절 전후 교통 단속을 벌여 각종 위법 사례 240여 건을 적발했다고 밝혔습니다.
적발 유형으로는 도로교통법 위반이 가장 많았고 무면허 운전과 전동킥보드 음주 운전자 등이 검거됐습니다.
