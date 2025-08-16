광복절 오토바이 폭주 없어…법규 위반 240건

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

광주와 전남경찰청은 광복절 전후 교통 단속을 벌여 각종 위법 사례 240여 건을 적발했다고 밝혔습니다.



적발 유형으로는 도로교통법 위반이 가장 많았고 무면허 운전과 전동킥보드 음주 운전자 등이 검거됐습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!