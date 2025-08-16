35사단, 모레부터 전북서 UFS 연습 시행
입력 2025.08.16 (21:52) 수정 2025.08.16 (21:56)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
육군 35보병사단이 모레(18일)부터 오는 28일까지 전북 전역에서 을지 자유의 방패 연습을 실시합니다.
이번 훈련은 국가 중요시설과 다중이용시설을 대상으로 테러나 화재 상황을 가정해 진행합니다.
훈련으로 인한 불편 사항이 있으면 국번 없이 1338로 전화하면 됩니다.
이번 훈련은 국가 중요시설과 다중이용시설을 대상으로 테러나 화재 상황을 가정해 진행합니다.
훈련으로 인한 불편 사항이 있으면 국번 없이 1338로 전화하면 됩니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 35사단, 모레부터 전북서 UFS 연습 시행
-
- 입력 2025-08-16 21:52:28
- 수정2025-08-16 21:56:23
육군 35보병사단이 모레(18일)부터 오는 28일까지 전북 전역에서 을지 자유의 방패 연습을 실시합니다.
이번 훈련은 국가 중요시설과 다중이용시설을 대상으로 테러나 화재 상황을 가정해 진행합니다.
훈련으로 인한 불편 사항이 있으면 국번 없이 1338로 전화하면 됩니다.
이번 훈련은 국가 중요시설과 다중이용시설을 대상으로 테러나 화재 상황을 가정해 진행합니다.
훈련으로 인한 불편 사항이 있으면 국번 없이 1338로 전화하면 됩니다.
-
-
서윤덕 기자 duck@kbs.co.kr서윤덕 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
전주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.