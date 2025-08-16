35사단, 모레부터 전북서 UFS 연습 시행

동영상 고정 취소

육군 35보병사단이 모레(18일)부터 오는 28일까지 전북 전역에서 을지 자유의 방패 연습을 실시합니다.



이번 훈련은 국가 중요시설과 다중이용시설을 대상으로 테러나 화재 상황을 가정해 진행합니다.



훈련으로 인한 불편 사항이 있으면 국번 없이 1338로 전화하면 됩니다.



