“폭염·장마에 온라인 농식품 소비 증가”

입력 2025.08.16 (21:53) 수정 2025.08.16 (21:56)

농촌진흥청이 지난달 수도권 소비자 천 명을 대상으로 여름철 농식품 소비 행태를 온라인 조사한 결과, 응답자의 37.9%가 폭염과 장마 탓에 대형마트나 슈퍼마켓 대신, 온라인으로 구매처를 옮긴 것으로 나타났습니다.

서승신
서승신 기자

