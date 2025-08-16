당진시에 규모 2.3 지진…피해 없어
입력 2025.08.16 (21:56)
오늘(16일) 오전 9시 33분, 당진시 정미면 하성리에서 규모 2.3의 지진이 발생했습니다.
지진의 진앙은 당진시 서남서쪽 11km 지역, 진원의 깊이는 12km로 분석됐습니다.
이번 지진으로 당진과 서산 지역에 진도 3의 흔들림이 전달됐지만 피해는 없는 것으로 알려졌습니다.
이정은 기자 mulan8@kbs.co.kr이정은 기자의 기사 모음
