천안-논산 고속도로서 차량 6중 추돌·화재…2명 경상

동영상 고정 취소

오늘 오전 10시 40분쯤, 천안논산 고속도로 정안 나들목 부근에서 17톤 화물차와 20톤 화물차가 추돌한 뒤 불이 났습니다.



또, 이 사고 충격으로 앞서가던 승용차를 비롯해 차량 5대도 잇따라 부딪히는 2차 사고도 발생했습니다.



화물차에 붙은 불은 30여 분 만에 꺼졌고 승용차 운전자 등 2명이 경상을 입었습니다.



사고 수습까지 1시간 넘게 걸리면서 7km 이상 정체되기도 했습니다.



경찰은 화물차 운전자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!