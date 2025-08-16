천안-논산 고속도로서 차량 6중 추돌·화재…2명 경상
입력 2025.08.16 (21:57)
오늘 오전 10시 40분쯤, 천안논산 고속도로 정안 나들목 부근에서 17톤 화물차와 20톤 화물차가 추돌한 뒤 불이 났습니다.
또, 이 사고 충격으로 앞서가던 승용차를 비롯해 차량 5대도 잇따라 부딪히는 2차 사고도 발생했습니다.
화물차에 붙은 불은 30여 분 만에 꺼졌고 승용차 운전자 등 2명이 경상을 입었습니다.
사고 수습까지 1시간 넘게 걸리면서 7km 이상 정체되기도 했습니다.
경찰은 화물차 운전자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.
