대전·세종·충남 폭염특보 속 무더위…밤엔 열대야
입력 2025.08.16 (21:58) 수정 2025.08.16 (22:00)
주말인 오늘, 대전과 세종, 충남은 전 지역에 폭염특보가 내려진 가운데 한낮 기온이 30도를 웃도는 무더운 날씨가 이어졌습니다.
오늘 낮 최고기온은 대전이 33도, 세종과 천안, 홍성이 32도를 기록했고 체감온도는 1도에서 2도가량 더 높았습니다.
덥고 습한 날씨가 이어지면서 밤에도 열대야가 나타나는 곳이 많겠습니다.
이정은 기자 mulan8@kbs.co.kr
