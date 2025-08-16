천안 다가구주택·한화 사업장 불…1명 다쳐

동영상 고정 취소

어제 저녁 8시쯤, 천안시 서북구 한 다가구주택 2층에서 부탄가스 폭발로 추정되는 불이 났습니다.



불은 자체적으로 진화돼 번지지 않았지만 20대 여성이 다리에 화상을 입었습니다.



오늘(16일) 새벽 2시쯤에는 대전시 외삼동 한화 대전사업장에서 불이 나 측정 장비 3대를 태우고 35분 만에 꺼졌습니다.



