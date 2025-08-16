해수욕장 수영구역 밖에서 물에 빠진 40대 구조

동영상 고정 취소

오늘 오후 3시 50분쯤 서귀포시 안덕면 화순해수욕장에서 40대 남성이 물에 빠졌습니다.



이 남성은 시민수상구조대에 의해 구조돼 응급처치를 통해 호흡과 맥박을 되찾은 것으로 전해졌습니다.



해경은 이 남성이 수영구역 밖에서 물놀이를 하다 사고가 난 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



