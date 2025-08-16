제주 ‘폭염경보’…온열질환자 잇따라 발생

동영상 고정 취소

제주에 폭염경보가 내려진 가운데 무더운 날씨 속 온열질환자가 잇따르고 있습니다.



오늘 오후 2시20분쯤 제주시 조천읍 신흥리에서 야외 낚시를 하던 12살과 8살 남매가 열탈진 증상을 보여 119에 의해 병원으로 옮겨졌습니다.



이보다 앞선 오늘 오전 11시30분쯤에도 서귀포시 남원읍 하례리에서 과수원에서 농약 작업을 하던 80대가 열실신 증상으로 병원으로 이송돼 치료를 받았습니다.



