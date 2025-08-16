제주 독립유공자 222명 공훈록 발간 추진
입력 2025.08.16 (22:03) 수정 2025.08.16 (22:05)
제주 출신 독립유공자들의 업적을 정리한 공훈록이 발간이 추진됩니다.
제주도는 올해까지 제주 출신 독립유공자 222명의 숭고한 업적과 희생을 기리기 위해 공적을 정리하기로 했습니다.
- 입력 2025-08-16 22:03:15
- 수정2025-08-16 22:05:06
제주 출신 독립유공자들의 업적을 정리한 공훈록이 발간이 추진됩니다.
나종훈 기자 na@kbs.co.kr나종훈 기자의 기사 모음
