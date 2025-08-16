제주 독립유공자 222명 공훈록 발간 추진

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

제주 출신 독립유공자들의 업적을 정리한 공훈록이 발간이 추진됩니다.



제주도는 올해까지 제주 출신 독립유공자 222명의 숭고한 업적과 희생을 기리기 위해 공적을 정리하기로 했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!