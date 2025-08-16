제주 해안서 독성 해파리 잇따라 발견 ‘주의’

동영상 고정 취소

최근 제주 해안에서 독성 해파리가 잇따라 발견되고 있어 주의가 필요합니다.



어제(15일) 서귀포시 화순항에서 작은상자해파리와 유령해파리, 푸른우산관해파리가 잇따라 발견됐습니다.



또 어제, 서귀포시 표선면 표선해수욕장에서도 푸른우산관해파리가 대량 발견되며 입욕이 긴급 통제되기도 하는 등 최근 일주일 간 제주에서 20여 건의 해파리 관련 신고가 국립수산과학원에 접수됐습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!