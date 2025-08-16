제주 해안서 독성 해파리 잇따라 발견 ‘주의’
입력 2025.08.16 (22:02) 수정 2025.08.16 (22:05)
최근 제주 해안에서 독성 해파리가 잇따라 발견되고 있어 주의가 필요합니다.
어제(15일) 서귀포시 화순항에서 작은상자해파리와 유령해파리, 푸른우산관해파리가 잇따라 발견됐습니다.
또 어제, 서귀포시 표선면 표선해수욕장에서도 푸른우산관해파리가 대량 발견되며 입욕이 긴급 통제되기도 하는 등 최근 일주일 간 제주에서 20여 건의 해파리 관련 신고가 국립수산과학원에 접수됐습니다.
최근 제주 해안에서 독성 해파리가 잇따라 발견되고 있어 주의가 필요합니다.
