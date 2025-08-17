서울 마포구 아파트 화재…2명 사망

동영상 고정 취소

오늘 오전 8시 10분쯤 서울 마포구 창전동의 한 아파트 14층에서 불이 났습니다.



화재가 발생한 층에서 20대 남성 1명이 숨진 채 발견됐고, 60대 여성이 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌으나 숨졌습니다.



또 13명이 연기를 흡입해 병원에서 치료를 받고 있고, 주민 89명은 바깥으로 대피했습니다.



소방 당국은 대응 1단계를 발령하고 오전 10시쯤 큰 불길을 잡았습니다.



