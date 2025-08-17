경기 화성시 상가 주택 불…1명 사망

동영상 고정 취소

오늘 오전 9시 40분쯤 경기도 화성시 팔탄면의 한 상가 주택에서 불이 나 40분 만에 꺼졌습니다.



이 불로 주민인 60대 남성이 숨졌고, 4명이 대피했습니다.



소방 당국은 "건물 3층에 불이 나 사람 1명이 떨어졌다"는 신고 내용을 토대로 화재 경위를 조사하고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!