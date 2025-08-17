국민의힘 당대표 후보, 오늘 오후 2차 TV 토론

동영상 고정 취소

국민의힘 당권 주자들이 오늘(17일) 두 번째 방송토론을 합니다.



국민의힘 김문수, 안철수, 조경태, 장동혁 당대표 후보는 오늘 오후 4시 반부터 KBS 1TV에서 진행되는 당대표 후보자 방송토론회에 참석합니다.



오늘 토론회에선 윤석열 전 대통령과의 절연, 당 쇄신 방안과 전한길 씨 징계 수위 등을 두고 난상 토론을 벌어질 것으로 보입니다.



국민의힘은 오는 19일 한 번 더 토론회를 거쳐 22일 전당대회에서 당 대표를 선출합니다.



