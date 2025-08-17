국민의힘 당대표 후보, 오늘 오후 2차 TV 토론
입력 2025.08.17 (12:07) 수정 2025.08.17 (12:11)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
국민의힘 당권 주자들이 오늘(17일) 두 번째 방송토론을 합니다.
국민의힘 김문수, 안철수, 조경태, 장동혁 당대표 후보는 오늘 오후 4시 반부터 KBS 1TV에서 진행되는 당대표 후보자 방송토론회에 참석합니다.
오늘 토론회에선 윤석열 전 대통령과의 절연, 당 쇄신 방안과 전한길 씨 징계 수위 등을 두고 난상 토론을 벌어질 것으로 보입니다.
국민의힘은 오는 19일 한 번 더 토론회를 거쳐 22일 전당대회에서 당 대표를 선출합니다.
국민의힘 김문수, 안철수, 조경태, 장동혁 당대표 후보는 오늘 오후 4시 반부터 KBS 1TV에서 진행되는 당대표 후보자 방송토론회에 참석합니다.
오늘 토론회에선 윤석열 전 대통령과의 절연, 당 쇄신 방안과 전한길 씨 징계 수위 등을 두고 난상 토론을 벌어질 것으로 보입니다.
국민의힘은 오는 19일 한 번 더 토론회를 거쳐 22일 전당대회에서 당 대표를 선출합니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 국민의힘 당대표 후보, 오늘 오후 2차 TV 토론
-
- 입력 2025-08-17 12:07:16
- 수정2025-08-17 12:11:47
국민의힘 당권 주자들이 오늘(17일) 두 번째 방송토론을 합니다.
국민의힘 김문수, 안철수, 조경태, 장동혁 당대표 후보는 오늘 오후 4시 반부터 KBS 1TV에서 진행되는 당대표 후보자 방송토론회에 참석합니다.
오늘 토론회에선 윤석열 전 대통령과의 절연, 당 쇄신 방안과 전한길 씨 징계 수위 등을 두고 난상 토론을 벌어질 것으로 보입니다.
국민의힘은 오는 19일 한 번 더 토론회를 거쳐 22일 전당대회에서 당 대표를 선출합니다.
국민의힘 김문수, 안철수, 조경태, 장동혁 당대표 후보는 오늘 오후 4시 반부터 KBS 1TV에서 진행되는 당대표 후보자 방송토론회에 참석합니다.
오늘 토론회에선 윤석열 전 대통령과의 절연, 당 쇄신 방안과 전한길 씨 징계 수위 등을 두고 난상 토론을 벌어질 것으로 보입니다.
국민의힘은 오는 19일 한 번 더 토론회를 거쳐 22일 전당대회에서 당 대표를 선출합니다.
-
- KBS의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.