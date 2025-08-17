LAFC 선발 출전 손흥민, 시즌 첫 도움
입력 2025.08.17 (12:07) 수정 2025.08.17 (12:12)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
미국 로스앤젤레스 FC의 손흥민이 이적 후 2번째 경기 만에 선발로 출전해 풀타임을 뛰며 시즌 첫 도움을 기록했습니다.
손흥민은 오늘 뉴잉글랜드와의 원정 경기에서 최전방 공격수로 선발 출전해 전후반 90분을 소화하며 팀의 2대 0 승리를 이끌었습니다.
아쉽게 미국 무대 데뷔골을 기록하진 못했지만, 손흥민은 델가도의 결승골에 관여하고 후반 추가시간 슈아니에르의 두 번째 골을 완벽하게 도우며 맹활약을 펼쳤습니다.
손흥민은 오늘 뉴잉글랜드와의 원정 경기에서 최전방 공격수로 선발 출전해 전후반 90분을 소화하며 팀의 2대 0 승리를 이끌었습니다.
아쉽게 미국 무대 데뷔골을 기록하진 못했지만, 손흥민은 델가도의 결승골에 관여하고 후반 추가시간 슈아니에르의 두 번째 골을 완벽하게 도우며 맹활약을 펼쳤습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- LAFC 선발 출전 손흥민, 시즌 첫 도움
-
- 입력 2025-08-17 12:07:43
- 수정2025-08-17 12:12:09
미국 로스앤젤레스 FC의 손흥민이 이적 후 2번째 경기 만에 선발로 출전해 풀타임을 뛰며 시즌 첫 도움을 기록했습니다.
손흥민은 오늘 뉴잉글랜드와의 원정 경기에서 최전방 공격수로 선발 출전해 전후반 90분을 소화하며 팀의 2대 0 승리를 이끌었습니다.
아쉽게 미국 무대 데뷔골을 기록하진 못했지만, 손흥민은 델가도의 결승골에 관여하고 후반 추가시간 슈아니에르의 두 번째 골을 완벽하게 도우며 맹활약을 펼쳤습니다.
손흥민은 오늘 뉴잉글랜드와의 원정 경기에서 최전방 공격수로 선발 출전해 전후반 90분을 소화하며 팀의 2대 0 승리를 이끌었습니다.
아쉽게 미국 무대 데뷔골을 기록하진 못했지만, 손흥민은 델가도의 결승골에 관여하고 후반 추가시간 슈아니에르의 두 번째 골을 완벽하게 도우며 맹활약을 펼쳤습니다.
-
- KBS의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.