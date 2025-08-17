이 대통령 부부, 시민들과 영화 ‘독립군’ 감상
입력 2025.08.17 (19:06) 수정 2025.08.17 (19:12)
이재명 대통령이 광복 80주년을 기념해 시민들과 영화 '독립군'을 관람했습니다.
이 대통령은 오늘 김혜경 여사와 함께 서울 용산구의 한 영화관을 찾아 홍범도 장군의 일대기를 담은 다큐멘터리 영화, '독립군: 끝나지 않은 전쟁'을 봤습니다.
이 대통령은 어제 페이스북 계정을 통해 영화 관람 참석자 신청을 받았고, 사전 추첨을 통해 시민 110여 명을 뽑아 영화를 함께 봤습니다.
- KBS의 기사 모음
