LAFC 선발 출전 손흥민, 시즌 첫 ‘도움’

미국 로스앤젤레스 FC의 손흥민이 이적 후 2번째 경기 만에 선발로 출전해 풀타임을 뛰며 시즌 첫 도움을 기록했습니다.



손흥민은 오늘 뉴잉글랜드와의 원정 경기에서 최전방 공격수로 선발 출전해 전후반 90분을 소화하며 팀의 2대 0 승리를 이끌었습니다.



아쉽게 미국 무대 데뷔골을 기록하진 못했지만, 손흥민은 델가도의 결승골에 관여하고 후반 추가시간 슈아니에르의 두 번째 골을 완벽하게 도우며 맹활약을 펼쳤습니다.



