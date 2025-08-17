뉴스 7

LAFC 선발 출전 손흥민, 시즌 첫 ‘도움’

입력 2025.08.17 (19:07) 수정 2025.08.17 (19:12)

미국 로스앤젤레스 FC의 손흥민이 이적 후 2번째 경기 만에 선발로 출전해 풀타임을 뛰며 시즌 첫 도움을 기록했습니다.

손흥민은 오늘 뉴잉글랜드와의 원정 경기에서 최전방 공격수로 선발 출전해 전후반 90분을 소화하며 팀의 2대 0 승리를 이끌었습니다.

아쉽게 미국 무대 데뷔골을 기록하진 못했지만, 손흥민은 델가도의 결승골에 관여하고 후반 추가시간 슈아니에르의 두 번째 골을 완벽하게 도우며 맹활약을 펼쳤습니다.

미국 로스앤젤레스 FC의 손흥민이 이적 후 2번째 경기 만에 선발로 출전해 풀타임을 뛰며 시즌 첫 도움을 기록했습니다.

손흥민은 오늘 뉴잉글랜드와의 원정 경기에서 최전방 공격수로 선발 출전해 전후반 90분을 소화하며 팀의 2대 0 승리를 이끌었습니다.

아쉽게 미국 무대 데뷔골을 기록하진 못했지만, 손흥민은 델가도의 결승골에 관여하고 후반 추가시간 슈아니에르의 두 번째 골을 완벽하게 도우며 맹활약을 펼쳤습니다.
KBS / 대표전화 02-781-1000
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved.

