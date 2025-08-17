[7시뉴스 날씨] 내일 수도권·강원 내륙에 비…폭염특보 계속

동영상 고정 취소

대부분 지역에서 폭염특보가 계속되고 있습니다.



폭염 경보가 내려진 남부지방은 오늘도 한낮 기온이 35도 안팎까지 치솟았습니다.



지금은 경기 북부와 강원 북부에 약하게 비가 내리고 있는데요.



내일은 수도권과 강원 내륙 지역에서 비가 내리고 바람이 강하게 불겠습니다.



예상되는 비의 양은 경기 북부와 강원 북부에 최대 80mm 이상, 서울과 경기 남부는 5~40mm가 되겠습니다.



전남과 제주는 오후 한때 5~40mm의 소나기가 지나겠습니다.



내일 아침 기온은 서울과 부산이 26도로 오늘과 비슷하겠습니다.



낮 기온은 서울 31도, 대전과 광주, 대구가 33도로 오늘만큼 덥겠습니다.



바다의 물결은 서해 먼바다에서 최고 2m로 비교적 낮게 일겠습니다.



수요일까지 수도권과 강원도에 비가 자주 내리겠습니다.



날씨 정보 전해드렸습니다.



최현미 기상캐스터/그래픽:박혜령/진행:이민영



