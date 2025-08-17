전주세계소리축제 폐막…전통음악 세계화 ‘시동’

동영상 고정 취소

2025 전주세계소리축제가 오늘(17), 닷새 간의 여정을 마무리했습니다.



'본향의 메아리'를 주제로 펼쳐진 올해 축제는 예술성과 화제성을 모두 거머쥔 개막 공연 '심청'을 비롯해 손열음 고잉홈프로젝트 등 6개 프로그램, 10회차 공연이 매진돼 16일 기준, 80.4%의 객석점유율을 기록했습니다.



또 올해 처음 마련한 뮤직 마켓을 통해 소리꾼들의 해외 무대 진출이 이뤄지는 등 의미 있는 성과를 거뒀습니다.



