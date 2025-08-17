예금 보호한도 상향…“금융권 예금 이탈 촉각”

동영상 고정 취소

다음 달 1일부터 예금자 보호한도가 5천만 원에서 1억 원으로 늘어납니다.



예금자 보호한도는 금융회사가 파산했을 때 예금자가 돌려받을 수 있는 최대 보장 금액입니다.



한도 상향에 따라 상대적으로 금리가 높은 금융회사로 예금이 몰릴 가능성이 커 일부 금융회사들은 자금 유동성과 건전성에 어려움을 겪을 수 있을 거란 전망도 나옵니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!