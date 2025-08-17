뉴스 9

프로야구 롯데, 힘겨운 8연패 탈출 도전

입력 2025.08.17 (21:25) 수정 2025.08.17 (21:34)

[앵커]

8연패에 빠져있는 프로야구 롯데가 삼성을 상대로 힘겨운 연패 탈출에 도전하고 있습니다.

롯데는 7회 역전에 성공했지만 8회 마무리 김원중이 무너지며 다시 동점을 허용했습니다.

정충희 기자가 보도합니다.

[리포트]

삼성 디아즈가 희생 플라이로 선제 타점을 올립니다.

디아즈는 두번째 타석에서는 롯데 선발 감보아를 상대로 2점 홈런까지 터트립니다.

롯데는 손호영의 아쉬운 판단으로 더블아웃까지 당하며 좀처럼 추격하지 못했습니다.

꽉 막혔던 롯데 공격의 물꼬는 신윤후가 뚫었습니다.

허를 찌르는 번트 안타로 살아나가더니 도루까지 성공시켰습니다.

손호영의 적시타가 나오며 롯데는 3대 1로 따라붙었습니다.

롯데의 반격은 7회에도 이어졌습니다.

유강남과 전민재의 연속 2루타로 한 점차까지 추격한 롯데는, 한태양의 적시타로 3대 3 동점을 만드는데 성공했습니다.

롯데는 상대 실책으로 두 점을 더 얻으며 역전까지 만들었습니다.

노진혁의 2타점 적시타까지 나오며 롯데는 7대 3으로 멀찌감치 달아났습니다.

그러나 롯데는 마무리 김원중이 김영웅에게 만루홈런을 내주며 다시 동점을 허용했습니다.

한화는 NC 원정경기에서 스스로 무너졌습니다.

한화는 1회에만 세 개의 실책을 범하며 두 점을 허용했습니다.

흔들린 한화 선발 황준서는 2회 집중타를 맞고 강판됐고 한화는 2회에만 5점을 더 내줬습니다.

한화는 5회에도 김범수의 송구 실책이 나왔고, 정우주는 보크로 실점하는 등 2위팀 답지 않은 모습을 보였습니다.

KBS 뉴스 정충희입니다.

