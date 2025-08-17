이정후·김하성, 코리안 메이저리거 빅매치 이틀 연속 맹활약

동영상 고정 취소

코리안 메이저리거 이정후와 김하성이 맞대결에서 이틀 연속 맹활약을 펼쳤는데요, 마지막에 웃은 것은 누구일까요?



먼저 포문을 연 것은 샌프란시스코의 이정후였는데요, 4회 한가운데 변화구를 놓치지 않고 안타로 쳐냈습니다.



탬파베이 김하성도 질 수 없죠, 8회 말 인상 깊은 호수비를 펼쳤는데요.



좋은 수비 이후엔 좋은 타격이 따라오는 법이죠.



곧바로 9회엔 몸쪽 공을 받아쳐 안타를 기록했습니다.



이어 시즌 6호 도루까지, 공·수·주에서 맹활약을 펼쳤네요!



이정후는 9회 말에도 우전 안타를 쳐내며 멀티 히트를 기록했습니다.



이어 김하성과 똑같이 2루를 훔치며 맞붙을 놨는데요.



2루에서 만난 두 선수 서로 친근감을 표시하네요.



하지만 경기에선 결국 탬파베이가 이겨 김하성이 판정승을 거뒀습니다.



