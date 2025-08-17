강원 14개 시군 폭염특보…당분간 무더위

동영상 고정 취소

강원 동해안과 내륙 14개 시군에 폭염특보가 내려진 가운데 무더위가 이어지고 있습니다.



오늘(17일) 낮 최고기온은 삼척 등봉이 37도로 가장 높았고, 강릉 35.7도, 원주 32.2도를 기록했습니다.



강원지방기상청은 모레(19일)까지 내륙에 비소식이 있지만, 무더위는 당분간 이어질 것으로 전망했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!