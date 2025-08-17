해수욕장 폐장 시작…강원도 누적 방문객 839만 명

동영상 고정 취소

강원도는 동해안 해수욕장 53곳이 오늘(17일) 폐장했다고 밝혔습니다.



이어, 속초와 양양의 해수욕장 20곳은 이달 24일 문을 닫습니다.



또, 고성 천진 등 10곳은 31일 운영을 종료합니다.



강원도는 오늘(17일)까지 80여 곳의 해수욕장에 839만여 명이 찾아 지난해 같은 기간보다 11.8% 는 걸로 집계했습니다.



