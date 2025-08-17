7월 취업자 2천 명 증가…건설은 1년 넘게 감소
입력 2025.08.17 (21:27) 수정 2025.08.17 (21:38)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
제주지역 취업자 수가 증가세를 보이는 가운데 건설업 분야에서만 1년 넘게 감소세를 유지하고 있습니다.
통계청 제주사무소가 발표한 지난달 지역 고용 동향을 보면, 이 기간 도내 취업자는 40만 4천 명으로 지난해 같은 달보다 2천 명 늘며 석 달 연속 증가세를 보였습니다.
고용률은 0.5%포인트 상승한 70.1%, 실업률은 0.7%포인트 하락한 1.8%를 기록했습니다.
다만 건설업 분야에서만 취업자가 2천 명 줄어 지난해 2월부터 감소세를 보였습니다.
통계청 제주사무소가 발표한 지난달 지역 고용 동향을 보면, 이 기간 도내 취업자는 40만 4천 명으로 지난해 같은 달보다 2천 명 늘며 석 달 연속 증가세를 보였습니다.
고용률은 0.5%포인트 상승한 70.1%, 실업률은 0.7%포인트 하락한 1.8%를 기록했습니다.
다만 건설업 분야에서만 취업자가 2천 명 줄어 지난해 2월부터 감소세를 보였습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 7월 취업자 2천 명 증가…건설은 1년 넘게 감소
-
- 입력 2025-08-17 21:27:32
- 수정2025-08-17 21:38:36
제주지역 취업자 수가 증가세를 보이는 가운데 건설업 분야에서만 1년 넘게 감소세를 유지하고 있습니다.
통계청 제주사무소가 발표한 지난달 지역 고용 동향을 보면, 이 기간 도내 취업자는 40만 4천 명으로 지난해 같은 달보다 2천 명 늘며 석 달 연속 증가세를 보였습니다.
고용률은 0.5%포인트 상승한 70.1%, 실업률은 0.7%포인트 하락한 1.8%를 기록했습니다.
다만 건설업 분야에서만 취업자가 2천 명 줄어 지난해 2월부터 감소세를 보였습니다.
통계청 제주사무소가 발표한 지난달 지역 고용 동향을 보면, 이 기간 도내 취업자는 40만 4천 명으로 지난해 같은 달보다 2천 명 늘며 석 달 연속 증가세를 보였습니다.
고용률은 0.5%포인트 상승한 70.1%, 실업률은 0.7%포인트 하락한 1.8%를 기록했습니다.
다만 건설업 분야에서만 취업자가 2천 명 줄어 지난해 2월부터 감소세를 보였습니다.
-
-
강정훈 기자 dagajew@kbs.co.kr강정훈 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
제주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.