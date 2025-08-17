7월 취업자 2천 명 증가…건설은 1년 넘게 감소

동영상 고정 취소

제주지역 취업자 수가 증가세를 보이는 가운데 건설업 분야에서만 1년 넘게 감소세를 유지하고 있습니다.



통계청 제주사무소가 발표한 지난달 지역 고용 동향을 보면, 이 기간 도내 취업자는 40만 4천 명으로 지난해 같은 달보다 2천 명 늘며 석 달 연속 증가세를 보였습니다.



고용률은 0.5%포인트 상승한 70.1%, 실업률은 0.7%포인트 하락한 1.8%를 기록했습니다.



다만 건설업 분야에서만 취업자가 2천 명 줄어 지난해 2월부터 감소세를 보였습니다.



