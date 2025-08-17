평창 대관령 전국 하프마라톤 대회 열려
입력 2025.08.17 (21:27) 수정 2025.08.17 (22:04)
한국실업육상연맹 등은 오늘(17일) 평창군 대관령면 일원에서 '2025 해피700 평창 대관령 전국 하프마라톤 대회'를 열었습니다.
이번 대회에는 전국 지방자치단체와 기업 소속 실업팀, 동호회원 등 선수 2,000여 명이 참가해 각 종목에서 기량을 겨뤘습니다.
이현기 기자 goldman@kbs.co.kr이현기 기자의 기사 모음
