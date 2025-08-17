평창 대관령 전국 하프마라톤 대회 열려

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

한국실업육상연맹 등은 오늘(17일) 평창군 대관령면 일원에서 '2025 해피700 평창 대관령 전국 하프마라톤 대회'를 열었습니다.



이번 대회에는 전국 지방자치단체와 기업 소속 실업팀, 동호회원 등 선수 2,000여 명이 참가해 각 종목에서 기량을 겨뤘습니다.



