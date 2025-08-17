2025 을지연습 내일 시작…대비 태세 점검

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

국가비상사태에 대비한 2025년 을지연습이 내일(18일)부터 나흘동안 강원도 각급 기관에서 실시됩니다.



강원도는 내일(18일) 강원도지사 주재 '최초 상황보고 회의'를 시작으로 각 분야 훈련에 들어갑니다.



