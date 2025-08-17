부산 제조업 종사자 증가…자영업자는 감소세

동영상 고정 취소

부산의 제조업 종사자는 늘고 자영업 종사자는 줄어드는 것으로 나타났습니다.



동남지방통계청 조사 결과, 지난 달(7월) 부산지역 제조업 종사자 수는 24만 9천 명으로, 지난해 같은 달보다 82% 늘어 2022년 이후 4년 연속 증가세를 보였습니다.



반면 지난달 부산 자영업자 수는 28만 5천 명, 건설업 종사자 수는 11만 8천 명으로, 4년째 감소한 것으로 집계됐습니다.



