부산 학교폭력 신고 5년 새 2배 증가

부산의 학교폭력 신고 건수가 5년 연속 증가한 것으로 나타났습니다.



부산시의회 이종환 의원은 2020년 천550여 건이었던 부산 학교폭력 신고 건수가 매년 증가해 지난해에는 3천 90여 건으로 5년 새 2배 가까이 늘었다고 밝혔습니다.



이 의원은 "학교폭력을 줄이기 위해 부산시교육청이 특단의 대책을 마련해야 한다"고 지적했습니다.



