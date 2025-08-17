공동어시장 현대화…설계 보완 협의체 운영
입력 2025.08.17 (21:31) 수정 2025.08.17 (21:42)
부산공동어시장 현대화 사업 연내 착공을 위해 부산시가 '설계도서 보완 협의체'를 운영합니다.
협의체에는 부산시와 부산공동어시장, 수협, 해양수산부, HJ중공업 컨소시엄 등이 참여합니다.
협의체는 앞으로 매주 한 차례 만나 설계도서 보완 작업을 벌입니다.
강성원 기자 kangsw@kbs.co.kr강성원 기자의 기사 모음
