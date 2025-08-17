술 취해 경찰관 폭행 50대 징역 8개월

동영상 고정 취소

부산지법 동부지원 형사5단독은 경찰관을 폭행한 혐의로 기소된 50대 남성에게 징역 8개월을 선고했습니다.



이 남성은 지난 5월 부산 기장군의 한 도로에서 술에 취한 채 누워 행패를 부리다 신고를 받고 출동한 경찰관의 얼굴 등을 때린 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.



재판부는 "집행유예 기간 중 비슷한 범행을 저질러 엄벌이 불가피하다"고 양형 이유를 밝혔습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!