물놀이 사고 잇따라…1명 사망·1명 심정지

어제(16일) 오후 4시 반쯤 산청군 시천면의 한 계곡에서 물놀이를 하던 30대 남성이 물에 빠져 숨졌습니다.



같은 날 오후 6시쯤에도 양산시 상북면의 한 계곡에서 물놀이를 하던 50대 남성이 물에 빠져 심정지 상태로 병원에 옮겨졌습니다.



경찰과 소방당국은 목격자들의 진술을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



