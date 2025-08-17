경상남도, 10년 내다본 산업입지 수급계획 수립
입력 2025.08.17 (21:37) 수정 2025.08.17 (21:48)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
경상남도가 조선과 우주항공, 방산 등 주력 분야의 산업단지 수요와 공급 전략이 담긴 제5차 경상남도 산업입지 수급계획을 수립했습니다.
미래 수요를 예측하고 난개발 방지를 목적으로 만든 이 계획안은 10년 단위로 수립하는 법정계획으로서 국토교통부 심의를 거쳐 올해 하반기 최종 고시될 예정입니다.
경남에는 현재 산업단지 208곳이 운영되고 있으며 면적이 142.6㎢로 전국에서 네 번째로 넓습니다.
미래 수요를 예측하고 난개발 방지를 목적으로 만든 이 계획안은 10년 단위로 수립하는 법정계획으로서 국토교통부 심의를 거쳐 올해 하반기 최종 고시될 예정입니다.
경남에는 현재 산업단지 208곳이 운영되고 있으며 면적이 142.6㎢로 전국에서 네 번째로 넓습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 경상남도, 10년 내다본 산업입지 수급계획 수립
-
- 입력 2025-08-17 21:37:53
- 수정2025-08-17 21:48:52
경상남도가 조선과 우주항공, 방산 등 주력 분야의 산업단지 수요와 공급 전략이 담긴 제5차 경상남도 산업입지 수급계획을 수립했습니다.
미래 수요를 예측하고 난개발 방지를 목적으로 만든 이 계획안은 10년 단위로 수립하는 법정계획으로서 국토교통부 심의를 거쳐 올해 하반기 최종 고시될 예정입니다.
경남에는 현재 산업단지 208곳이 운영되고 있으며 면적이 142.6㎢로 전국에서 네 번째로 넓습니다.
미래 수요를 예측하고 난개발 방지를 목적으로 만든 이 계획안은 10년 단위로 수립하는 법정계획으로서 국토교통부 심의를 거쳐 올해 하반기 최종 고시될 예정입니다.
경남에는 현재 산업단지 208곳이 운영되고 있으며 면적이 142.6㎢로 전국에서 네 번째로 넓습니다.
-
-
손원혁 기자 wh_son@kbs.co.kr손원혁 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
창원-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.