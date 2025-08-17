거제시, 대통령 별장 ‘저도’ 정비 마치고 다시 개방
입력 2025.08.17 (21:38) 수정 2025.08.17 (21:48)
거제시는 대통령 별장 '청해대'가 있는 저도가 하계정비를 마무리하고 다시 개방됐다고 밝혔습니다.
거제시는 대통령 별장 '청해대'가 있는 저도가 하계정비를 마무리하고 다시 개방됐다고 밝혔습니다.
