경남 마늘 생산량 3.8%↑…양파는 하락

경남의 올해 마늘 생산량이 지난해보다 3.8% 늘어난 것으로 집계됐습니다.



통계청 자료를 보면 올해 경남의 마늘 생산량은 9만 8천여 톤으로, 전국 생산량의 31.6%를 차지했습니다.



반면, 양파 생산량은 26만 9천여 톤으로 지난해보다 2% 줄었습니다.



